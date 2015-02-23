 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Шемкире произошло землетрясение силой 4,3 балла

    В эпицентре сила толчков достигла 4, а в близлежащих населенных пунктах - 3 балла

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Шемкире произошло землетрясение.

    Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

    Толчки магнитудой 4,3 балла зарегистрированы в 12:04 в 32 км северо-западней от Гянджи. В эпицентре землетрясения, происшедшего на глубине 10 км, сила толчков составила 4 балла, а в близлежащих населенных пунктах - до 3 баллов.

    Еще один толчок был зарегистрирован в 11:57 по местному времени в 20 км северо-западней Габалы. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 14 км. Толчки магнитудой 3,3 балла не ощущались. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi