​В Шемкире произошло землетрясение силой 4,3 балла

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Шемкире произошло землетрясение.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Толчки магнитудой 4,3 балла зарегистрированы в 12:04 в 32 км северо-западней от Гянджи. В эпицентре землетрясения, происшедшего на глубине 10 км, сила толчков составила 4 балла, а в близлежащих населенных пунктах - до 3 баллов.

Еще один толчок был зарегистрирован в 11:57 по местному времени в 20 км северо-западней Габалы. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 14 км. Толчки магнитудой 3,3 балла не ощущались.