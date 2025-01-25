О нас

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкире, в результате которого погибли 5 человек

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкире, в результате которого погибли 5 человек Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкирском районе, в результате которого погибли 5 человек.
Происшествия
25 января 2025 г. 10:50
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкире, в результате которого погибли 5 человек

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкирском районе, в результате которого погибли 5 человек.

Об этом западному бюро Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.

"В результате столкновения на автомагистрали Баку-Газах-госграница с Грузией автомобилей марок ВАЗ-21021 и ВАЗ-2106 погибли 5 человек, еще 1 человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается", - сказал он.

10:24

В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП зафиксировано на проходящем через Шамкирский район участке автодороги Баку-Газах-государственная граница с Грузией.

К месту происшествия привлечены сотрудники полиции, движение на дороге восстановлено.

В ходе расследования выяснилось, что ехавший в направлении Газахского района 26-летний житель Шамкирского района Хатаи Алиев на автомобиле марки ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем марки Niva, за рулем которого находился 41-летний житель Шамкирского района Заур Джаббаров.

В результате ДТП погибли оба водителя, а также пассажир ВАЗ-2106 житель Шамкирского района 28-летний Роял Аллахвердиев, пассажир NİVA житель Шамкирского района 53-летний Эльшан Худавердиев и 28-летний Бабек Гусейнов.

Другой пассажир ВАЗ-2106 Эльчин Оруджев 1996 г.р. госпитализирован.

Расследование по факту продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə yol qəzasında 5 nəfərin ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi