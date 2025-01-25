Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкире, в результате которого погибли 5 человек

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкирском районе, в результате которого погибли 5 человек.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Шамкирском районе, в результате которого погибли 5 человек.

Об этом западному бюро Report сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов.

"В результате столкновения на автомагистрали Баку-Газах-госграница с Грузией автомобилей марок ВАЗ-21021 и ВАЗ-2106 погибли 5 человек, еще 1 человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается", - сказал он.

10:24

В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП зафиксировано на проходящем через Шамкирский район участке автодороги Баку-Газах-государственная граница с Грузией.

К месту происшествия привлечены сотрудники полиции, движение на дороге восстановлено.

В ходе расследования выяснилось, что ехавший в направлении Газахского района 26-летний житель Шамкирского района Хатаи Алиев на автомобиле марки ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем марки Niva, за рулем которого находился 41-летний житель Шамкирского района Заур Джаббаров.

В результате ДТП погибли оба водителя, а также пассажир ВАЗ-2106 житель Шамкирского района 28-летний Роял Аллахвердиев, пассажир NİVA житель Шамкирского района 53-летний Эльшан Худавердиев и 28-летний Бабек Гусейнов.

Другой пассажир ВАЗ-2106 Эльчин Оруджев 1996 г.р. госпитализирован.

Расследование по факту продолжается.