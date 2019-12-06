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В Шемкире начался суд по делу водителя, совершившего ДТП со смертельным исходом

В Шемкире начался суд по делу водителя, совершившего ДТП

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Ровшана Мамедова, обвиняемого в совершении в Шемкире ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, для рассмотрения уголовное дело было направлено в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. 

Подготовительное заседание по делу, переданному в производство судьи Фаика Махмудова, пройдет в ближайшие дни. 

Отметим, что ДТП произошло в августе этого года на дороге, ведущей в шемкирское село Ени Хеят. 

При попытке перейти дорогу возле своего дома, 65-летнего Х.Мамедова сбил автомобиль марки "ВАЗ-21013", за рулем которого находился житель Шемкирского района Ровшан Мазахир оглу Мамедов. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. 

Р.Мамедов обвиняется по ст. 263-1.3 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения или не имеющим права на управление транспортными средствами, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) УК. 

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