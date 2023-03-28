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В Шемкире мужчину задержали при попытке сбыта ртути за 200 тыс. манатов

В Шемкире мужчину задержали при попытке сбыта ртути за 200 тыс. манатов Cотрудники Шемкирского районного отдела полиции задержали жителя Гаджигабула при попытке сбыта незаконно ввезенного на территорию республики вредного химического вещества - ртути, оказывающей сильное воздействие на здоровье человека.
Происшествия
28 марта 2023 г. 11:29
В Шемкире мужчину задержали при попытке сбыта ртути за 200 тыс. манатов

Cотрудники Шемкирского районного отдела полиции задержали жителя Гаджигабула при попытке сбыта незаконно ввезенного на территорию республики вредного химического вещества - ртути, оказывающей сильное воздействие на здоровье человека.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе расследования было установлено, что житель Гаджигабульского района Ибрагим Ибрагимов посредством социальных сетей вступил в преступную связь с иностранцем, затем привез ртуть из Ширванского в Шамкирский район для ее сбыта за 200 тыс. манатов.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции Шемкирского района. В ходе досмотра у него были обнаружены 2 стеклянные емкости с ртутью общим весом 1 кг и 700 гр.

Изъятый материал передан на экспертизу, расследование по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəmkirdə civəni 200 min manata satmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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