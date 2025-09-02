В Шеки задержаны участники разбойного нападения на дом

Задержаны лица, подозреваемые в разбойном нападении на жилой дом в селе Кичик-Дахна Шекинского района.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Ворвавшиеся в дом ночью люди в масках связали руки хозяину и, угрожая ножом, отобрали у него деньги.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления 40-летний Анар Садыгов и его знакомый - 47-летний Турал Асадов.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.