В Шеки задержаны участники разбойного нападения на дом
Происшествия
- 02 сентября, 2025
- 09:21
Задержаны лица, подозреваемые в разбойном нападении на жилой дом в селе Кичик-Дахна Шекинского района.
Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Ворвавшиеся в дом ночью люди в масках связали руки хозяину и, угрожая ножом, отобрали у него деньги.
В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления 40-летний Анар Садыгов и его знакомый - 47-летний Турал Асадов.
По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.
