    В Шеки задержаны участники разбойного нападения на дом

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 09:21
    Задержаны лица, подозреваемые в разбойном нападении на жилой дом в селе Кичик-Дахна Шекинского района.

    Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

    Ворвавшиеся в дом ночью люди в масках связали руки хозяину и, угрожая ножом, отобрали у него деньги.

    В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления 40-летний Анар Садыгов и его знакомый - 47-летний Турал Асадов.

    По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

