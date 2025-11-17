Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Происшествия
    • 17 ноября, 2025
    • 09:54
    В Шеки в доме произошел пожар, есть погибший

    В селе Бидейиз Шекинского района произошел пожар в частном доме.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного двухкомнатного дома общей площадью 100 м².

    В ходе осмотра на месте происшествия было обнаружено тело одного человека.

    Пожар был потушен пожарными подразделениями МЧС.

    Шеки пожар
    Şəkidə evdə yanğın olub, bir nəfər ölüb

