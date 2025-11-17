В Шеки в доме произошел пожар, есть погибший

В селе Бидейиз Шекинского района произошел пожар в частном доме.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного двухкомнатного дома общей площадью 100 м².

В ходе осмотра на месте происшествия было обнаружено тело одного человека.

Пожар был потушен пожарными подразделениями МЧС.