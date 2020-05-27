В Шеки уничтожено около тонны конопли

В соответствии с планом оперативно-розыскных и профилактических мероприятий сотрудниками Шекинского городского районного отдела полиции проведено очередное оперативное мероприятие по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что на территории села Баш-Гейнюк обнаружено 6 234 единиц дикорастущих наркотикосодержащих конопляных растений общим весом 936 кг.

Все обнаруженные кусты конопли были сожжены сотрудниками полиции.