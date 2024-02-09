В Шеки столкнулись две машины, один человек погиб

В Шеки столкнулись две машины, один человек погиб

В городе Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

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В городе Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Report, инцидент зафиксирован 6 февраля на участке дороги Шеки-Балакен, проходящем через село Гохмуг Шекинского района. Автомобиль марки Mercedes E-190, управляемый Чингизом Самедовым (1949 г.р.), столкнулся с автомобилем марки Hyundai i30 под управлением Чингиза Аббасзаде (1990 г.р.). Ч.Самедов был помещен в реанимационное отделение Шекинской районной центральной больницы, где позже скончался. По факту возбуждено уголовное дело. Подпишитесь на наш Telegram канал