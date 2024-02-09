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В Шеки столкнулись две машины, один человек погиб

В Шеки столкнулись две машины, один человек погиб В городе Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
9 февраля 2024 г. 10:16
В Шеки столкнулись две машины, один человек погиб

В городе Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован 6 февраля на участке дороги Шеки-Балакен, проходящем через село Гохмуг Шекинского района.

Автомобиль марки Mercedes E-190, управляемый Чингизом Самедовым (1949 г.р.), столкнулся с автомобилем марки Hyundai i30 под управлением Чингиза Аббасзаде (1990 г.р.).

Ч.Самедов был помещен в реанимационное отделение Шекинской районной центральной больницы, где позже скончался.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Şəkidə iki avtomobil toqquşub, ölən var

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