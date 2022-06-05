В Шеки автобус с туристами упал в овраг, есть пострадавшие

В Шеки разбился автобус с туристами.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в городе Шеки пассажирский автобус марки "Isuzu" упал в овраг и требуется помощь спасателей.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, на место происшествия были немедленно направлены спасатели Службы спасения особого риска.

Дополнительная информация будет предоставлена.

17:22

В Шеки автобус с туристами попал в ДТП.

Как передает северо-западное бюро Report, происшествие произошло сегодня на территории квартала Гилейли, по дороге к центру отдыха «Мустафабей».

Автобус марки «Hyundai» с 25 туристами вышел из-под управления и перевернулся. В результате ДТП туристы получили ранения.

В настоящее время к месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Раненые доставлены в Шекинскую центральную районную больницу.