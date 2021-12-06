В Шеки угонщик взят под надзор полиции, совершив преступление сразу после освобождения

Шекинский районный суд принял решение в отношении жителя города Гёйчай Гейдара Гейдарли, который совершил преступление спустя 15 минут после освобождения из заключения.

Шекинский районный суд принял решение в отношении жителя города Гёйчай Гейдара Гейдарли, который совершил преступление спустя 15 минут после освобождения из заключения.

Как передает Report, в отношении него принято решение о мере пресечения в виде полицейского надзора сроком на 2 месяца.

Надзор над Г.Гейдарли возложен на Гёйчайский районный отдел полиции.

По информации МВД, в Шекинском районе у местного жителя угнали автомобиль марки ВАЗ-2107. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили брошенный автомобиль на территории села Ениарх Агдашского района. В качестве подозреваемого был задержан житель города Гёйчай Гейдар Гейдарли.

В ходе расследования выяснилось, что Гейдарли, ранее осужденный по различным статьям Уголовного кодекса, вышел на свободу после отбытия наказания и уже примерно через 15 минут после выхода из тюрьмы угнал автомобиль, чтобы поехать к себе домой в Гёйчайский район. По дороге шина автомобиля лопнула, и Гейдарли был вынужден оставить машину у обочины дороги, где ее и обнаружили сотрудники полиции.

По факту в Шекинском РУП возбуждено уголовное дело, Гейдар Гейдарли привлечен в качестве подозреваемого.