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В Шеки угонщик взят под надзор полиции, совершив преступление сразу после освобождения

В Шеки угонщик взят под надзор полиции, совершив преступление сразу после освобождения Шекинский районный суд принял решение в отношении жителя города Гёйчай Гейдара Гейдарли, который совершил преступление спустя 15 минут после освобождения из заключения.
Происшествия
6 декабря 2021 г. 11:15
В Шеки угонщик взят под надзор полиции, совершив преступление сразу после освобождения
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Шекинский районный суд принял решение в отношении жителя города Гёйчай Гейдара Гейдарли, который совершил преступление спустя 15 минут после освобождения из заключения.

Как передает Report, в отношении него принято решение о мере пресечения в виде полицейского надзора сроком на 2 месяца.

Надзор над Г.Гейдарли возложен на Гёйчайский районный отдел полиции.

По информации МВД, в Шекинском районе у местного жителя угнали автомобиль марки ВАЗ-2107. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили брошенный автомобиль на территории села Ениарх Агдашского района. В качестве подозреваемого был задержан житель города Гёйчай Гейдар Гейдарли.

В ходе расследования выяснилось, что Гейдарли, ранее осужденный по различным статьям Уголовного кодекса, вышел на свободу после отбытия наказания и уже примерно через 15 минут после выхода из тюрьмы угнал автомобиль, чтобы поехать к себе домой в Гёйчайский район. По дороге шина автомобиля лопнула, и Гейдарли был вынужден оставить машину у обочины дороги, где ее и обнаружили сотрудники полиции.

По факту в Шекинском РУП возбуждено уголовное дело, Гейдар Гейдарли привлечен в качестве подозреваемого.

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Версия на английском языке Man steals car minutes after discharge from prison
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə həbsdən çıxdıqdan 15 dəqiqə sonra cinayət törədən şəxslə bağlı qərar verib

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