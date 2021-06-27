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В Шеки грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

В Шеки грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек
Происшествия
27 июня 2021 г. 23:03
В Шеки грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке магистрали Евлах-Загатала-граница с Грузией на территории села Бёюк Дяхня.

Автомобиль "ВАЗ-2106" столкнулся с грузовиком "Газель". В результате пострадали водитель и двое пассажиров грузового автомобиля.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Шекинского района.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə minik və yük avtomobilləri toqquşdu, xəsarət alanlar var

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