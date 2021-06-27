В Шеки грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек.
Как передает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке магистрали Евлах-Загатала-граница с Грузией на территории села Бёюк Дяхня.
Автомобиль "ВАЗ-2106" столкнулся с грузовиком "Газель". В результате пострадали водитель и двое пассажиров грузового автомобиля.
Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Шекинского района.
По факту ведется расследование.