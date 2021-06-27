В Шеки грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

В Шеки грузовик столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие

В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек

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В Шекинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек. Как передает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке магистрали Евлах-Загатала-граница с Грузией на территории села Бёюк Дяхня. Автомобиль "ВАЗ-2106" столкнулся с грузовиком "Газель". В результате пострадали водитель и двое пассажиров грузового автомобиля. Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Шекинского района. По факту ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram