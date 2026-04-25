В Шеки автомобиль врезался в дерево, есть погибший и пострадавшие
Происшествия
- 25 апреля, 2026
- 09:47
В Шекиинском районе автомобиль врезался в дерево, есть погибший и пострадавшие.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел около 02:00 на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через территорию села Кёбер Зейзид.
Автомобиль марки Mercedes, которым управлял Эльсевер Исмаилов, врезался в дерево. В результате находившиеся в транспортном средстве пассажиры - 49-летний Ризван Исмаилов и 68-летняя Тамила Исмаилова - получили травмы. В последствии Тамила Исмаилова скончалась в больнице от полученных травм.
Региональная группа пресс-службы МВД сообщила, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Последние новости
21:05
Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом ЕвропыИндивидуальные
20:54
Арагчи прибыл с визитом в ОманВ регионе
20:48
Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укреплятьсяВнешняя политика
20:31
Байрамов и Сибига обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Украиной - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
20:22
Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в АлбанииИндивидуальные
20:04
Видео
В соцсети Ильхама Алиева опубликован видеоролик о визите Зеленского в АзербайджанВнешняя политика
19:58
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в ИсламабадДругие страны
19:49
Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГДругие страны
19:33
Видео