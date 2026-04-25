В Шеки автомобиль врезался в дерево, есть погибший и пострадавшие

В Шекиинском районе автомобиль врезался в дерево, есть погибший и пострадавшие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел около 02:00 на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через территорию села Кёбер Зейзид.

Автомобиль марки Mercedes, которым управлял Эльсевер Исмаилов, врезался в дерево. В результате находившиеся в транспортном средстве пассажиры - 49-летний Ризван Исмаилов и 68-летняя Тамила Исмаилова - получили травмы. В последствии Тамила Исмаилова скончалась в больнице от полученных травм.

Региональная группа пресс-службы МВД сообщила, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.