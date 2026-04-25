Şəkidə avtomobil ağaca çırpılıb, ölən və xəsarət alan var
Hadisə
- 25 aprel, 2026
- 09:36
Şəkidə avtomobilin ağaca çırpılması nəticəsində ölən və xəsarət alanlar var.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə gecə saat 02 radələrində Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki yolunun Şəki rayonunun Köbər Zəyzid kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Elsevər İsmayılovun idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobil ağaca çırpılıb. Nəticədə nəqliyyat vasitəsində olan sərnişinlər - 49 yaşlı Rizvan İsmayılov və 68 yaşlı Tamilə İsmayılova xəsarət alıb. T.İsmayılova aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada vəfat edib.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
