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В Шеки 15-летняя невеста возвращена в дом родителей

В Шеки 15-летняя невеста возвращена в дом родителей Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей предотвратил заключение брака 15-летней девушки в Шекинском селе Кичик-Дахна.
Происшествия
15 июля 2021 г. 15:35
В Шеки 15-летняя невеста возвращена в дом родителей

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей предотвратил заключение брака 15-летней девушки в Шекинском селе Кичик-Дахна.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Государственного комитета Теймур Марданоглу.

По его словам, подростка вернули в семью, семья взята под контроль.

Он отметил, что представители Госкомитета вместе с психологами побывали в данной семье с целью расследования факта на месте.

По словам Т.Марданоглу, девочка продолжит обучение в школе в Шеки.

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях распространились видеокадры, на которых в Шекинском селе Кичик-Дахна выдают замуж 15-летнюю девушку. На основании опубликованных кадров в районном отделе полиции было начато расследование. Во время расследования нашел свое подтверждение факт женитьбы М.Г. 2005 г.р. и М.С. 1991 г.р. Родители несовершеннолетней девушки были приглашены в отделение полиции.

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Версия на азербайджанском языке Şəkidə ərə verilən 15 yaşlı qız valideynlərinin evinə qaytarılıb, ailə nəzarətə götürülüb

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