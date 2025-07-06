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В Шарурском районе Нахчыванской АР устраняются последствия наводнения на автодороге

В Шарурском районе Нахчыванской АР устраняются последствия наводнения на автодороге В Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики устраняются последствия наводнения на автомобильной дороге.
Происшествия
6 июля 2025 г. 14:48
В Шарурском районе Нахчыванской АР устраняются последствия наводнения на автодороге

В Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики устраняются последствия наводнения на автомобильной дороге.

Как сообщает местное бюро Report, в результате сильных дождей в районе Шарур на дорогу, ведущую в село Хавуш, обрушился селевой поток.

Из-за размытия дорог селевыми водами некоторые участки стали непригодными для движения.

Сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Нахичеванской Автономной Республики были привлечены для ликвидации последствий. Работы по восстановлению дороги и обеспечению нормального движения продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞərurda avtomobil yolunda selin fəsadları aradan qaldırılır

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