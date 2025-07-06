В Шарурском районе Нахчыванской АР устраняются последствия наводнения на автодороге

В Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики устраняются последствия наводнения на автомобильной дороге.
Как сообщает местное бюро Report, в результате сильных дождей в районе Шарур на дорогу, ведущую в село Хавуш, обрушился селевой поток.
Из-за размытия дорог селевыми водами некоторые участки стали непригодными для движения.
Сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Нахичеванской Автономной Республики были привлечены для ликвидации последствий. Работы по восстановлению дороги и обеспечению нормального движения продолжаются.