В Шарурском районе Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП, есть погибший
Происшествия
- 10 ноября, 2025
- 01:23
В Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке трассы Нахчыван–Шарур в районе села Пюсян.
Так, автомобиль марки Mercedes с госномером 68-BL-204 столкнулся с грузовиком TIR.
В результате аварии водитель легковушки Умид Самед оглу Халилов (1994 г.р.) скончался на месте.
По факту ведется расследование.
В Шарурском районе Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП, есть погибший
