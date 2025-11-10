Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Шарурском районе Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП, есть погибший

    • 10 ноября, 2025
    • 01:23
    В Шарурском районе Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП, есть погибший

    В Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке трассы Нахчыван–Шарур в районе села Пюсян.

    Так, автомобиль марки Mercedes с госномером 68-BL-204 столкнулся с грузовиком TIR.

    В результате аварии водитель легковушки Умид Самед оглу Халилов (1994 г.р.) скончался на месте.

    По факту ведется расследование.

