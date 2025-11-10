В Шарурском районе Нахчыванской АР произошло серьезное ДТП, есть погибший Происшествия

СМИ: В результате столкновения двух поездов недалеко от Братиславы пострадали около 30 человек - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Новый президент Боливии привел к присяге свое правительство Другие страны

Axios: Группа демократов в Сенате США готова содействовать прекращению шатдауна Другие страны

Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку после сообщений о монтаже речи Трампа Другие страны

Норрис выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1" Формула 1

"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии Футбол

Трамп заявил, что США выплатят американцам "дивиденды" с пошлин по $2 тыс. Другие страны