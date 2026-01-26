Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Шамкирском районе в овраге найдено тело мужчины

    Происшествия
    • 26 января, 2026
    • 11:34
    В Шамкирском районе в овраге обнаружено тело мужчины.

    Как сообщает Report, тело жителя села Заям Джырдахан Ариф Набиев, 1970 года рождения, было найдено в овраге недалеко от его дома.

    На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры. Подробности гибели устанавливаются.

    По факту в прокуратуре Шамкирского района проводится расследование.

