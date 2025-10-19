В Шамкире задержан подозреваемый в разбойном нападении

В Шамкирском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении.

Как сообщает западное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан и привлечен к следствию 44-летний житель поселка Кюр Акиф Мамедов, подозреваемый в совершении разбойного нападения в сентябре.

Отметим, что 25 сентября неизвестный незаконно проник в дом жителя поселка, нанес хозяину дома травмы тупым предметом и присвоил 3 000 манатов наличными.

Расследование по факту продолжается.