    Şəmkirdə quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 19 oktyabr, 2025
    • 13:53
    Şəmkirdə quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, sentyabrın 25-i axşam saatlarında Şəmkir Rayon Polis Şöbəsinə rayonun Kür qəsəbəsində yaşayan bir sakinin evinə maskalı, naməlum şəxsin qanunsuz daxil olaraq ev sahibinə küt alətlə xəsarət yetirməsi və 3 000 manat nağd pulu ələ keçirməsi barədə məlumat daxil olub.

    Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən qəsəbə sakini, 44 yaşlı Akif Məmmədov müəyyən edilərək saxlanılıb və istintaqa təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

    Şəmkir Quldurluq
    В Шамкире задержан подозреваемый в разбойном нападении

