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В Шамкире задержан подозреваемый в продаже автомата Калашникова

В Шамкире задержан подозреваемый в продаже автомата Калашникова Сотрудники Шамкирского районного отдела полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления незаконно хранимого огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также установления лиц, причастных к их сбыту.
Происшествия
22 января 2024 г. 08:08
В Шамкире задержан подозреваемый в продаже автомата Калашникова

Сотрудники Шамкирского районного отдела полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления незаконно хранимого огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также установления лиц, причастных к их сбыту.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в рамках аналогичных мероприятий сотрудниками РОП был задержан местный житель Фамиль Исмайлов.

При обыске у него было обнаружено и изъято один автомат Калашникова, один магазин к нему и 13 патронов калибра 7,62 мм.

Ф.Исмайлов признался, что нашел оружие не так давно и намеревался его продать.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə “Kalaşnikov” satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

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