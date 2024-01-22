В Шамкире задержан подозреваемый в продаже автомата Калашникова

Сотрудники Шамкирского районного отдела полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления незаконно хранимого огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также установления лиц, причастных к их сбыту.

Сотрудники Шамкирского районного отдела полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления незаконно хранимого огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также установления лиц, причастных к их сбыту.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в рамках аналогичных мероприятий сотрудниками РОП был задержан местный житель Фамиль Исмайлов.

При обыске у него было обнаружено и изъято один автомат Калашникова, один магазин к нему и 13 патронов калибра 7,62 мм.

Ф.Исмайлов признался, что нашел оружие не так давно и намеревался его продать.

По факту ведется расследование.