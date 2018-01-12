В Шамкире водитель скончался будучи за рулем

Шамкир. 12 января. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе водитель грузового автомобиля найден мертвым за рулем своего транспортного средства.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел рядом с районным автовокзалом.

Так, водитель остановившегося рядом с автовокзалом грузового автомобиля найден мертвым в салоне своего автомобиля. Тело водителя, личность которого пока не определена, было направлено на экспертизу.

По предварительным данным, на теле не было обнаружено никаких следов насилия. Сообщается, что водитель скончался от сердечного приступа.

По факту ведется следствие.