Транспортные средства, попавшие в ДТП в Шамкире, не имели разрешительных документов

11:17 У обоих транспортных средств, попавших в ДТП в Шамкирском районе, не было разрешения на перевозки и карты допуска.

Оба транспортных средства, столкнувшиеся в результате смертельного дорожно-транспортного происшествия в Шамкирском районе, осуществляли перевозки без соответствующих разрешительных документов.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter выполнял заказные пассажирские перевозки без разрешения и карты допуска. Аналогичные нарушения были выявлены и в отношении грузового автомобиля марки КАМАЗ.

Согласно информации, оба транспортных средства не прошли обязательный предрейсовый технический осмотр, а их водители — медицинский контроль, предусмотренный законодательством.

В Агентстве заявили, что начато соответствующее расследование для установления причин трагедии. Расследование продолжается правоохранительными органами.

Напомним, что 7 августа на автодороге Баку–Газах–государственная граница с Грузией, проходящей по территории Шамкирского района, произошло крупное ДТП. Пассажирский микроавтобус, направлявшийся из Баку в Газах, столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли семь человек.