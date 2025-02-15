В Шамкире три человека арестованы за хранение оружия и наркотиков

В Шамкирском районе изъяты огнестрельное оружие и наркотики.

В Шамкирском районе изъяты огнестрельное оружие и наркотики.

Как сообщает западное бюро Report, сотрудники полиции задержали Руслана Мусаева, Рамина Адыгезалова и Арзу Ализаде по подозрению в незаконном обороте наркотиков и хранении огнестрельного оружия.

При личном досмотре у Р.Мусаева были обнаружены марихуана, автомат Калашникова, магазин и 12 патронов, у Р.Адыгезалова - пистолет Макарова и 4 патрона, у А.Ализаде - около 4 кг опиума и героина.

По фактам возбуждено уголовное дело, в отношении всех троих избрана мера пресечения в виде ареста.