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В Шамкире три человека арестованы за хранение оружия и наркотиков

В Шамкире три человека арестованы за хранение оружия и наркотиков В Шамкирском районе изъяты огнестрельное оружие и наркотики.
Происшествия
15 февраля 2025 г. 15:21
В Шамкире три человека арестованы за хранение оружия и наркотиков

В Шамкирском районе изъяты огнестрельное оружие и наркотики.

Как сообщает западное бюро Report, сотрудники полиции задержали Руслана Мусаева, Рамина Адыгезалова и Арзу Ализаде по подозрению в незаконном обороте наркотиков и хранении огнестрельного оружия.

При личном досмотре у Р.Мусаева были обнаружены марихуана, автомат Калашникова, магазин и 12 патронов, у Р.Адыгезалова - пистолет Макарова и 4 патрона, у А.Ализаде - около 4 кг опиума и героина.

По фактам возбуждено уголовное дело, в отношении всех троих избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə odlu silah və narkotikə görə üç nəfər həbs edilib

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