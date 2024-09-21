В Шамкире снесены незаконные постройки

В Шамкирском районе снесены незаконные постройки.

В Шамкирском районе снесены незаконные постройки.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Исполнительная власть Шамкирского района обнаружила факты незаконных строительных работ на участках под названием "Аг даглар" и "Краз йолу" и обратилась в МЧС с просьбой принять соответствующие меры.

"На основании заявления сотрудниками Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС с участием представителей исполнительной власти Шамкирского района незаконные постройки были снесены", - говорится в сообщении.