В Шамкире снесены незаконные постройки

В Шамкирском районе снесены незаконные постройки.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Исполнительная власть Шамкирского района обнаружила факты незаконных строительных работ на участках под названием "Аг даглар" и "Краз йолу" и обратилась в МЧС с просьбой принять соответствующие меры.
"На основании заявления сотрудниками Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС с участием представителей исполнительной власти Шамкирского района незаконные постройки были снесены", - говорится в сообщении.