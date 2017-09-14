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    В Шамкире скончался сбитый автомобилем пешеход

    Инцидент произошел в вечерние часы© Report

    Шамкир. 14 сентября. REPORT.AZ/ В вечернее время в Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел, когда житель села Сейфали Шамкирского района Чингиз Гюндуз оглу Мусаев 1998 г.р. переходил дорогу.

    Получивший тяжелую черепно-мозговую травму пешеход был доставлен виновником ДТП в больницу скорой медицинской помощи города Гянджи, а оттуда в одну из частных больниц Гянджи.

    Позже пешеход скончался в больнице.

    По факту ведется расследование.

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