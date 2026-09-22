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    В Шамкире раскрыто убийство 13-летней давности

    Происшествия
    • 22 сентября, 2026
    • 16:31
    В Шамкире раскрыто убийство 13-летней давности

    Раскрыто убийство, совершенное 13 лет назад в Шамкире.

    Как сообщает Report, информацию распространили Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел.

    5 августа 2013 года жительница Шамкира Кифаят Магеррамова (1967 г.р.) была убита с особой жестокостью в своей квартире.

    Расследование уголовного дела, возбужденного по статье 120.2.4 УК АР (убийство с особой жестокостью), продолжили в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.

    В результате совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Шамкирского района Хаял Мамедов из корыстных побуждений убил Кифаят Магеррамову, нанеся ей многочисленные удары карманным ножом. После этого он вынес из квартиры 100 манатов и ювелирные изделия и скрылся.

    Мамедов признался в совершении преступления в ходе допроса в качестве подозреваемого, а также во время следственного действия на месте происшествия. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде ареста.

    В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

    Генеральная прокуратура Азербайджана Умышленное убийство
    Şəmkirdə 13 il əvvəl törədilən qətlin üstü açılıb

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