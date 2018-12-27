В Шамкире перевернулся "Daimler Chrysler" с несовершеннолетними, есть погибший и раненые

Шамкир. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Шамкире произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает местное бюро Report, в результате тяжелой аварии скончался молодой пассажир автомобиля "Daimler Chrysler" Этибар Исрафиль оглу Асадли. Мальчику было 17 лет.

За рулем иномарки находился житель села Гадимгала, 17-летний Биннет Гадимов. Согласно информации несовершеннолетний водитель потерял управление, после чего автомобиль перевернулся. Помимо водителя, двое девушек, находящихся в салоне иномарки - Миная Минаханова и Гейчек Мусазаде (обе 2001 г.р.) с различными травмами доставлены в больницу.

Ведется расследование.