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    В Шамкире перевернулся "Daimler Chrysler" с несовершеннолетними, есть погибший и раненые

    Шамкир. 27 декабря. REPORT.AZ/  В Шамкире произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает местное бюро Report, в результате тяжелой аварии скончался молодой пассажир автомобиля "Daimler Chrysler" Этибар Исрафиль оглу Асадли. Мальчику было 17 лет. 

    За рулем иномарки находился житель села Гадимгала, 17-летний Биннет Гадимов. Согласно информации несовершеннолетний водитель потерял управление, после чего автомобиль перевернулся. Помимо водителя, двое девушек, находящихся в салоне иномарки - Миная Минаханова и Гейчек Мусазаде (обе 2001 г.р.) с различными травмами доставлены в больницу. 

    Ведется расследование.      

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