В Шамкире произошел обвал почвы, есть раненые - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности обвала почвы в Шамкирском районе.
По данным западного центра Report, при бурении артезианской скважины на приусадебном участке произошел обвал почвы.
Под завалами земли оказались два человека. Их удалось извлечь из-под завалов. Раненые были госпитализированы в одну из больниц Гянджи.
По факту проводится расследование.
18:58
В Шамкирском районе произошел оползень.
По данным западного центра Report, несколько человек остались под завалами.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.