В Шамкире произошел обвал почвы, есть раненые - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности обвала почвы в Шамкирском районе.

Стали известны подробности обвала почвы в Шамкирском районе.

По данным западного центра Report, при бурении артезианской скважины на приусадебном участке произошел обвал почвы.

Под завалами земли оказались два человека. Их удалось извлечь из-под завалов. Раненые были госпитализированы в одну из больниц Гянджи.

По факту проводится расследование.

18:58

В Шамкирском районе произошел оползень.

По данным западного центра Report, несколько человек остались под завалами.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.