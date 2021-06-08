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В Шамкире произошел обвал почвы, есть раненые - ОБНОВЛЕНО

В Шамкире произошел обвал почвы, есть раненые - ОБНОВЛЕНО Стали известны подробности обвала почвы в Шамкирском районе.
Происшествия
8 июня 2021 г. 19:40
В Шамкире произошел обвал почвы, есть раненые - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности обвала почвы в Шамкирском районе.

По данным западного центра Report, при бурении артезианской скважины на приусадебном участке произошел обвал почвы.

Под завалами земли оказались два человека. Их удалось извлечь из-под завалов. Раненые были госпитализированы в одну из больниц Гянджи.

По факту проводится расследование.

18:58

В Шамкирском районе произошел оползень.

По данным западного центра Report, несколько человек остались под завалами.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə torpaq çöküb, 2 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

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