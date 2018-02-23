В Шамкире пассажир убил водителя такси из-за платы за проезд - ОБНОВЛЕНО

Шамкир. 23 февраля. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, убивший в Шамкирском районе водителя такси.

Как сообщает местное бюро Report, А.Искендеров попросил предоставляющего услуги такси Арифа Юсибова отвезти его на автомобиле марки "ВАЗ-2105" с государственным номерным знаком 21-BC-893 в село Ирмашлы. На почве спора из-за платы за проезд А.Искендеров нанес А.Юсибову ножевое ранение.

Позже А.Искендеров сбежал, но был задержан сотрудниками полиции и привлечен к следствию.

По факту в прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) УК.

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В Шамкирском районе пассажир убил водителя такси.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Исмарышлы.

В автомобиль водителя такси, жителя района Арифа Мурсал оглу Юсибова 1954 г.р. в качестве пассажира сел Искендеров Айваз Исмаил оглу 1993 г.р. и сообщил, что едет в село Ирмашлы. По приезде между пассажиром и водителем возник спор из-за платы за проезд. В результате А.Искендеров нанес водителю ножевое ранение. От многочисленных ножевых ран А.Юсибов скончался в больнице.

По факту в прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.