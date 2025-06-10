​​​​​​​В Шамкире из оборота изъято 5 кг наркотиков, задержаны восемь человек

​​​​​​​В Шамкире из оборота изъято 5 кг наркотиков, задержаны восемь человек

В Шамкирском районе сотрудники полиции изъяли из оборота около 5 кг наркотических средств.

Как сообщает западное бюро Report, в ходе операции был задержан Эльшад Исмайылов, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении марихуаны. При личном досмотре у него обнаружено наркотическое вещество, а при осмотре дома - еще 4,7 кг марихуаны.

В рамках дальнейших мероприятий были задержаны еще 7 человек, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков. Запрещенные вещества различного веса и типа изъяты у них, в автомобилях и по месту жительства.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, задержанные арестованы. Расследование продолжается.