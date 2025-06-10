О нас

​​​​​​​В Шамкире из оборота изъято 5 кг наркотиков, задержаны восемь человек

​​​​​​​В Шамкире из оборота изъято 5 кг наркотиков, задержаны восемь человек ​​​​​​​В Шамкире из оборота изъято 5 кг наркотиков, задержаны восемь человек
Происшествия
10 июня 2025 г. 15:48
​​​​​​​В Шамкире из оборота изъято 5 кг наркотиков, задержаны восемь человек

В Шамкирском районе сотрудники полиции изъяли из оборота около 5 кг наркотических средств.

Как сообщает западное бюро Report, в ходе операции был задержан Эльшад Исмайылов, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении марихуаны. При личном досмотре у него обнаружено наркотическое вещество, а при осмотре дома - еще 4,7 кг марихуаны.

В рамках дальнейших мероприятий были задержаны еще 7 человек, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков. Запрещенные вещества различного веса и типа изъяты у них, в автомобилях и по месту жительства.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, задержанные арестованы. Расследование продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə 5 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb, saxlanılanlar var

Экслюзивные новости

M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
5 июня 2025 г. 11:43
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 12:05
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной зеленой энергетики с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной "зеленой энергетики" с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 11:31
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi