В Шамкире автомобиль врезался в дерево, погиб юноша

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе автомобиль врезался в дерево, погиб 23-летний юноша.

Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел в поселке Кюр.

Легковой автомобиль марки ВАЗ столкнулся со стоящим на обочине деревом. Привлеченные к месту происшествия спасатели Государственной противопожарной службы извлекли зажатое в деформированном автомобиле тело Насибова Эльмара Чингиз оглы 1995 г.р. и передали по назначению.

Выясняются причины аварии.