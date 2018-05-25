В Шамкире автомобиль врезался в дерево, погиб юноша

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе автомобиль врезался в дерево, погиб 23-летний юноша.
Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел в поселке Кюр.
Легковой автомобиль марки ВАЗ столкнулся со стоящим на обочине деревом. Привлеченные к месту происшествия спасатели Государственной противопожарной службы извлекли зажатое в деформированном автомобиле тело Насибова Эльмара Чингиз оглы 1995 г.р. и передали по назначению.
Выясняются причины аварии.
Valeh DadaşovАвтор новости
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