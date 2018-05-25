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    В Шамкире автомобиль врезался в дерево, погиб юноша

    © Report

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе автомобиль врезался в дерево, погиб 23-летний юноша.

    Как сообщили Report в МЧС, инцидент произошел в поселке Кюр.

    Легковой автомобиль марки ВАЗ столкнулся со стоящим на обочине деревом. Привлеченные к месту происшествия спасатели Государственной противопожарной службы извлекли зажатое в деформированном автомобиле тело Насибова Эльмара Чингиз оглы 1995 г.р. и передали по назначению.

    Выясняются причины аварии.

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