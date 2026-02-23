Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Шамкире автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

    Происшествия
    • 23 февраля, 2026
    • 10:10
    В Шамкире автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

    В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

    Другие подробности происшествия не приводятся.

    По факту инцидента проводится расследование.

    ДТП Шамкир наезд на пешехода расследование
    Şəmkirdə avtomobil yaşlı qadını vuraraq öldürüb
    Ты - Король

    Последние новости

    10:40

    У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Другие страны
    10:34

    МИД Азербайджана поздравил Японию и Бруней с национальным днем

    Внешняя политика
    10:30

    Суд продлил арест экс-главы ИВ Балакяна

    Происшествия
    10:28

    В Саратовской области РФ три человека погибли при пожаре в жилом доме

    В регионе
    10:21

    ГЭЦ проведет экзамен на признание квалификации лиц, получивших образование за рубежом

    Наука и образование
    10:16
    Фото
    Видео

    Таможенники Нахчывана обнаружили свыше 5 кг метамфетамина в аккумуляторе грузовика

    Бизнес
    10:10

    В Шамкире автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

    Происшествия
    10:09

    В Гёранбойском районе после вакцинации скончался младенец

    Происшествия
    10:08

    РФ атаковала Одесскую область ударными дронами, есть жертвы

    Другие страны
    Лента новостей