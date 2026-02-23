В Шамкире автомобиль насмерть сбил пожилую женщину
Происшествия
- 23 февраля, 2026
- 10:10
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает западное бюро Report, автомобиль сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Другие подробности происшествия не приводятся.
По факту инцидента проводится расследование.
