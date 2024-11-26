О нас

В Шамахы в результате оползня просела автодорога

В Шамахы в результате оползня просела автодорога Наблюдающиеся в последние дни дождливые погодные условия активизировали оползневые зоны в Шамахы.
Происшествия
26 ноября 2024 г. 20:48
В Шамахы в результате оползня просела автодорога

Наблюдающиеся в последние дни дождливые погодные условия активизировали оползневые зоны в Шамахы.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, из-за оползня просел участок автомобильной дороги Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмеддин-Галадереси Шамахинского района протяженностью 16 километров.

На дороге образовались большие трещины, часть дороги разрушена. На соединяющей четыре села и имеющей важное туристическое значение автодороге неоднократно происходили оползни и затем проводились восстановительные работы.

По словам главного инженера ООО Эксплуатация дорог специального назначения №19 Кянана Бабашова, после стабилизации погодных условий будут проведены ремонтно-восстановительные работы на просевших участках дороги.

Отметим, что территория, где произошел оползень, находится в 22 км от районного центра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞamaxıda avtomobil yolunda çökmə baş verib

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi