В Шамахы 11-летний мальчик получил травмы, упав с лестницы

Шамахы. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе 11-летний мальчик получил травмы, упав с лестницы.
Как сообщает ширванское бюро Report, житель города Шамахы Мурад Азер оглу Нуриев 2007 г.р. упал с лестницы во дворе дома.
Члены семьи доставили мальчика в Шамахинскую центральную районную больницу.
В медицинском учреждении заявили, что М.Нуриев поступил в хирургическое отделение больницы с раной на спине.
Состояние мальчика нормальное.
Точные причины происшествия устанавливаются.
Valeh DadaşovАвтор новости
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