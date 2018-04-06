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    В Шамахы 11-летний мальчик получил травмы, упав с лестницы

    Шамахы. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе 11-летний мальчик получил травмы, упав с лестницы.

    Как сообщает ширванское бюро Report, житель города Шамахы Мурад Азер оглу Нуриев 2007 г.р. упал с лестницы во дворе дома.

    Члены семьи доставили мальчика в Шамахинскую центральную районную больницу.

    В медицинском учреждении заявили, что М.Нуриев поступил в хирургическое отделение больницы с раной на спине.

    Состояние мальчика нормальное.

    Точные причины происшествия устанавливаются. 

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