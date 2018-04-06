В Шамахы 11-летний мальчик получил травмы, упав с лестницы

Шамахы. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе 11-летний мальчик получил травмы, упав с лестницы.

Как сообщает ширванское бюро Report, житель города Шамахы Мурад Азер оглу Нуриев 2007 г.р. упал с лестницы во дворе дома.

Члены семьи доставили мальчика в Шамахинскую центральную районную больницу.

В медицинском учреждении заявили, что М.Нуриев поступил в хирургическое отделение больницы с раной на спине.

Состояние мальчика нормальное.

Точные причины происшествия устанавливаются.