В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,9

В 05:07 по бакинскому времени в 35 км к юго-западу от станции Гобустан, на территории Шамахинский район зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9.

Как передает Report, об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

Подземные толчки ощущались в близлежащих к эпицентру населенных пунктах силой до 3–4 баллов.