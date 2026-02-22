Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,9

    Происшествия
    • 22 февраля, 2026
    • 07:18
    В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,9

    В 05:07 по бакинскому времени в 35 км к юго-западу от станции Гобустан, на территории Шамахинский район зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9.

    Как передает Report, об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.

    Подземные толчки ощущались в близлежащих к эпицентру населенных пунктах силой до 3–4 баллов.

    землетрясение магнитуда Шамахинский район
    Şamaxıda zəlzələ olub
    Ты - Король

    Последние новости

    07:51

    Полузащитник "Баварии" Мусиала установил исторический рекорд Бундеслиги

    Футбол
    07:18

    В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,9

    Происшествия
    06:46

    СМИ: Отсутствие клетчатки в рационе может ухудшать память

    Здоровье
    06:19

    Скончался один из основателей жанра сальса Вилли Колон

    Другие страны
    05:57

    Трамп сообщил о направлении госпитального судна США к берегам Гренландии

    Другие страны
    05:24

    СМИ: Карл III предоставил полиции доступ к документам по деятельности принца Эндрю

    Другие страны
    04:46

    Трамп призвал Netflix уволить члена совета директоров Сьюзан Райс

    Другие страны
    04:18

    Telegraph: Экс-принц Эндрю мог использовать самолеты ВВС для встреч с Эпштейном

    Другие страны
    03:55

    СМИ: Макрон попросил Трампа снять санкции с европейских граждан

    Другие страны
    Лента новостей