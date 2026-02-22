В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,9
Происшествия
- 22 февраля, 2026
- 07:18
В 05:07 по бакинскому времени в 35 км к юго-западу от станции Гобустан, на территории Шамахинский район зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9.
Как передает Report, об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Очаг землетрясения залегал на глубине 2 км.
Подземные толчки ощущались в близлежащих к эпицентру населенных пунктах силой до 3–4 баллов.
