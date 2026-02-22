Şamaxıda zəlzələ olub
Hadisə
- 22 fevral, 2026
- 07:12
Yerli vaxtla saat 05:07-də Qobustan stansiyasından 35 km cənub-qərbdə, Şamaxı rayonunda 3,9 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.
Zəlzələ ocağı 2 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Təbiət hadisəsi episentrə yaxın yaşayış kəndlərində 3-4 bala qədər hiss olunub.
Son xəbərlər
07:12
Şamaxıda zəlzələ olubHadisə
07:07
Salsa janrının yaradıcılarından biri Villi kolon vəfat edibDigər ölkələr
06:41
Tramp ABŞ-nin xəstəxana gəmisinin Qrenlandiya sahillərinə göndərildiyini bildiribDigər ölkələr
06:18
KİV: III Çarlz polisin şahzadə Endryu ilə bağlı sənədlərə çıxışını təmin edibDigər ölkələr
05:56
Tramp "Netflix"i Direktorlar Şurasının üzvü Syuzan Raysı işdən çıxarmağa çağırıbDigər ölkələr
05:26
KİV: Keçmiş şahzadə Endryu Epşteynlə görüş üçün HHQ-nin təyyarələrindən istifadə edə bilərDigər ölkələr
05:02
Makron Trampdan Avropa vətəndaşlarına qarşı sanksiyaların ləğv olunmasını xahiş edibDigər ölkələr
04:38
CNN: Çin yeni nəsil nüvə silahları hazırlaya bilərDigər ölkələr
04:17