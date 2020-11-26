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В Шамахе возбуждено уголовное дело в отношении пациентов с COVID-19

В Шамахе возбуждено уголовное дело в отношении пациентов с COVID-19 В следственном отделе Шемахинского РОП в отношении данных нарушителей возбуждено уголовное дело
Происшествия
26 ноября 2020 г. 11:07
В Шамахе возбуждено уголовное дело в отношении пациентов с COVID-19

В Шамахинский районный отдел полиции (РОП) поступила информация о том, что зараженные инфекцией COVID-19 жители района покинули места проживания.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, житель поселка Сабир Шамахинского района К.Махмудов, житель села Икинджи Чайлы Ф.Ширинов, жители города Р.Демиров и А.Абдуллаев сдали положительные тесты на коронавирус, им было назначено лечение в домашних условиях и поручено строго соблюдать правила.

Однако вышеуказанные граждане, нарушив правила, покинули свои дома.

В ходе проведенных мероприятий были установлены места их нахождения на территории района, за каждым из них выехала бригада врачей. В сопровождении сотрудников полиции больные коронавирусом были доставлены по адресу проживания.

В следственном отделе Шемахинского РОП в отношении данных нарушителей возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda COVID-19 xəstələri barəsində cinayət işi başlanılıb

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