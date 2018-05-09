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    В Шамахе таксисты подрались из-за клиента

    © Courtesy İmage

    Шамахы. 9 мая. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе таксисты подрались из-за клиента, 1 человек получил ножевые ранения.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на автовакзале, расположенном на территории города.

    Так, работающий таксистом житель поселка Шахрияр Шамахинского района Салахов Марид Мазахир оглы 1977 г.р. поспорил с другим таксистом из-за клиента. В результате, таксист ранил ножом М.Салахова.

    Раненый был доставлен в Центральную больницу Шамахинского района. Как сообщили из больницы местному бюро Report, М.Салахов с различными колото-резаными ранениями в области тела помещен в отделение хирургии.

    По факту начато расследование.

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