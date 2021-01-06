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В Шамахе оштрафовали любителей тайных посиделок в чайной

В Шамахе оштрафовали любителей тайных посиделок в чайной Посетители чайной были оштрафованы
Происшествия
6 января 2021 г. 13:20
В Шамахе оштрафовали любителей тайных посиделок в чайной
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В Шамахе выявлена чайная, работавшая тайно, вопреки правилам карантинного режима.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Шамахинского районного отделения полиции, выяснилось, что житель района Агаджафар Манафов незаконно принимал посетителей в принадлежащей ему чайной.

Посетители чайной были оштрафованы, в отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы в отношении владельца чайной направлены в суд для дачи правовой оценки.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda karantin qaydalarını pozan çayxana aşkar edilib

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