В Шамахе оштрафовали любителей тайных посиделок в чайной

Посетители чайной были оштрафованы

В Шамахе выявлена чайная, работавшая тайно, вопреки правилам карантинного режима.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Шамахинского районного отделения полиции, выяснилось, что житель района Агаджафар Манафов незаконно принимал посетителей в принадлежащей ему чайной.

Посетители чайной были оштрафованы, в отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы в отношении владельца чайной направлены в суд для дачи правовой оценки.