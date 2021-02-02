В Шабрани рабочие пострадали при строительстве железной дороги

По факту ведется расследование

1 февраля около 21:00 в Шабранскую районную прокуратуру поступила информация о несчастном случае. Сообщалось, что рабочие получили различные телесные повреждения при проведении ремонтно-строительных работ на железнодорожной ветке Баку-Ялама.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Предварительное расследование показало, что Фейруз Агарзаев и Амрага Агаев проводили формовочные работы на участке, когда на них опрокинулись деревянные шпалы вместе с массой грунта.

По факту ведется расследование.