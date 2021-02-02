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В Шабрани рабочие пострадали при строительстве железной дороги

В Шабрани рабочие пострадали при строительстве железной дороги По факту ведется расследование
Происшествия
2 февраля 2021 г. 11:52
В Шабрани рабочие пострадали при строительстве железной дороги
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1 февраля около 21:00 в Шабранскую районную прокуратуру поступила информация о несчастном случае. Сообщалось, что рабочие получили различные телесные повреждения при проведении ремонтно-строительных работ на железнодорожной ветке Баку-Ялама.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Предварительное расследование показало, что Фейруз Агарзаев и Амрага Агаев проводили формовочные работы на участке, когда на них опрокинулись деревянные шпалы вместе с массой грунта.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şabranda dəmir yolu çəkən fəhlələrin üzərinə torpaq aşıb

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