В Шабране произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

В Шабранском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека.

В Шабранском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как передает северное бюро Report , инцидент зафиксирован на проходящем через район участке дороги Баку-Губа.

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика травмы различной степени тяжести получили житель Шабранского района Хыдыр Рамиз оглу Гасанов, 1994 года рождения, и житель города Баку Али Фахреддин оглу Алиев, 1981 года рождения.

Оба пострадавших доставлены в Шабранскую районную центральную больницу. После оказания первой помощи они были направлены в Клинический медицинский центр в Баку.

По факту начато расследование.