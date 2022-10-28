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В Шабране произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

В Шабране произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие В Шабранском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Происшествия
28 октября 2022 г. 00:46
В Шабране произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие

В Шабранском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как передает северное бюро Report, инцидент зафиксирован на проходящем через район участке дороги Баку-Губа.

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика травмы различной степени тяжести получили житель Шабранского района Хыдыр Рамиз оглу Гасанов, 1994 года рождения, и житель города Баку Али Фахреддин оглу Алиев, 1981 года рождения.

Оба пострадавших доставлены в Шабранскую районную центральную больницу. После оказания первой помощи они были направлены в Клинический медицинский центр в Баку.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şabranda ağır yol qəzası olub, xəsarət alanlar var - FOTO

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