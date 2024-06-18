В Шабране на платной дороге перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

На проходящем через Шабран участке платной автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с РФ произошло дорожно-транспортное происшествие.

На проходящем через Шабрань участке платной автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с РФ произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северное бюро Report, водитель легкового автомобиля марки Toyota не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на обочину дороги.

В ходе ДТП шесть жителей города Баку - Айгюн Гурбанова, Айдан Гурбанлы, Айлин Гурбанлы, Айтадж Алиханова, Аян Алиханлы и Намик Алиханлы получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы.

По факту проводится расследование.