О нас

В СГБ отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В СГБ отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева В СГБ отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева
Происшествия
9 мая 2025 г. 14:41
В СГБ отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы почтили память руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили венки и цветы к его могиле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на СГБ.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Выступая на мероприятии, начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев сначала подробно рассказал о 25-летней славной деятельности великого лидера в органах безопасности, исключительных заслугах гениального руководителя в развитии этого учреждения, а также о решительных шагах, предпринятых им в направлении национализации органов безопасности, отметил, что идея преданности народу и государству, которая была заложена в этих органах Гейдаром Алиевым, всегда берутся за основу личным составом службы.

Генерал-полковник Али Нагиев заявил, что период руководства Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева вписан в историю страны золотыми буквами, сопровождался всесторонним развитием всех сфер в республике, непрерывным прогрессом и подъемом Азербайджана, а также формированием стратегии государственности, усилением национальной идеи и укреплением независимости.

Подчеркнув, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, успешно продолжающего политическую линию великого лидера, наша страна уверенно движется к новым вершинам и достигает значительных успехов во всех направлениях, начальник службы сказал, что благодаря вниманию и заботе главы государства деятельность органов безопасности также поднялась на качественно новый уровень, и задачи возложенные на сотрудников Службы и впредь будут выполняться достойно.

Затем мероприятие продолжилось другими выступлениями, и сотрудникам, отличившимся в службе, были вручены награды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоDTX-də Heydər Əliyevin anadan olmasının 102 illiyi qeyd olunub

Экслюзивные новости

Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
Турецкий министр: Мы работаем над полной технологической независимостью тюркского мира
3 мая 2025 г. 14:58
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi