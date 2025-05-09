В СГБ отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

В СГБ отметили 102-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы почтили память руководителя органов безопасности Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили венки и цветы к его могиле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на СГБ.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Выступая на мероприятии, начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев сначала подробно рассказал о 25-летней славной деятельности великого лидера в органах безопасности, исключительных заслугах гениального руководителя в развитии этого учреждения, а также о решительных шагах, предпринятых им в направлении национализации органов безопасности, отметил, что идея преданности народу и государству, которая была заложена в этих органах Гейдаром Алиевым, всегда берутся за основу личным составом службы.

Генерал-полковник Али Нагиев заявил, что период руководства Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева вписан в историю страны золотыми буквами, сопровождался всесторонним развитием всех сфер в республике, непрерывным прогрессом и подъемом Азербайджана, а также формированием стратегии государственности, усилением национальной идеи и укреплением независимости.

Подчеркнув, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, успешно продолжающего политическую линию великого лидера, наша страна уверенно движется к новым вершинам и достигает значительных успехов во всех направлениях, начальник службы сказал, что благодаря вниманию и заботе главы государства деятельность органов безопасности также поднялась на качественно новый уровень, и задачи возложенные на сотрудников Службы и впредь будут выполняться достойно.

Затем мероприятие продолжилось другими выступлениями, и сотрудникам, отличившимся в службе, были вручены награды.