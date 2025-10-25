В серьезном ДТП в Сальяне пострадали пять человек

В селе Кюргарагашлы Сальянского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на трассе Сальян-Нефтчала.

Согласно информации, при столкновении автомобилей "ВАЗ-21015" и "ВАЗ-2106" травмы различной степени тяжести получили жители Нефтчалинского района - Аскеров Мурсал Алифага оглу (1967 года рождения), Алиев Тебриз Беюккиши оглу (1990), Нуриев Ниямеддин Зохраб оглу (1992), жители Сальяна - Бабаев Абдулла Паша оглу (1959) и Аскерова Хатира Ширин гызы (2009).

Пострадавших доставили в Сальянскую районную центральную больницу. Как уточнили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), состояние всех пятерых оценивается как стабильное, их лечение продолжается.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.