    В серьезном ДТП в Сальяне пострадали пять человек

    Происшествия
    • 25 октября, 2025
    • 23:07
    В серьезном ДТП в Сальяне пострадали пять человек

    В селе Кюргарагашлы Сальянского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зафиксирован на трассе Сальян-Нефтчала.

    Согласно информации, при столкновении автомобилей "ВАЗ-21015" и "ВАЗ-2106" травмы различной степени тяжести получили жители Нефтчалинского района - Аскеров Мурсал Алифага оглу (1967 года рождения), Алиев Тебриз Беюккиши оглу (1990), Нуриев Ниямеддин Зохраб оглу (1992), жители Сальяна - Бабаев Абдулла Паша оглу (1959) и Аскерова Хатира Ширин гызы (2009).

    Пострадавших доставили в Сальянскую районную центральную больницу. Как уточнили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), состояние всех пятерых оценивается как стабильное, их лечение продолжается.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

