В серьезном ДТП в Кюрдамире погибли три человека

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в селе Джяйли Кюрдамирского района погибли три человека, еще один получил травмы.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, водитель автомобиля "Мерседес" потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось несколько раз.
В ДТП погибли находившиеся в автомобиле Джейхун Ханалиев, Тогрул Ханалиев и Сулейман Ахмедов, Афлатун Умудов с травмами различной степени тяжести был доставлен в Кюрдамирскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование.