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В серьезном ДТП в Кюрдамире погибли три человека

В серьезном ДТП в Кюрдамире погибли три человека В результате серьезной аварии в Кюрдамирском районе трое погибли, травмы получил один человек.
Происшествия
18 июня 2024 г. 18:59
В серьезном ДТП в Кюрдамире погибли три человека

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в селе Джяйли Кюрдамирского района погибли три человека, еще один получил травмы.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, водитель автомобиля "Мерседес" потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось несколько раз.

В ДТП погибли находившиеся в автомобиле Джейхун Ханалиев, Тогрул Ханалиев и Сулейман Ахмедов, Афлатун Умудов с травмами различной степени тяжести был доставлен в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.

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