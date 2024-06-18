В серьезном ДТП в Кюрдамире погибли три человека

В результате серьезной аварии в Кюрдамирском районе трое погибли, травмы получил один человек.

В результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в селе Джяйли Кюрдамирского района погибли три человека, еще один получил травмы.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, водитель автомобиля "Мерседес" потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось несколько раз.

В ДТП погибли находившиеся в автомобиле Джейхун Ханалиев, Тогрул Ханалиев и Сулейман Ахмедов, Афлатун Умудов с травмами различной степени тяжести был доставлен в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.