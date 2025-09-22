Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    В серьезном ДТП в Физули пострадали четыре человека

    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 00:24
    В серьезном ДТП в Физули пострадали четыре человека

    В дорожно-транспортном происшествии в селе Юхары Яглывенд Физулинского района пострадали четыре человека.

    Как сообщает карабахское бюро Report, при столкновении автомобилей Kia и Mercedes травмы различной степени тяжести получили жительница села Бала Бахманли Ниязова Кюбра Орудж гызы, житель села Боюк Бахманли Мирзаев Джавид Кёроглу оглу, а также жители села Первый Шахсевен Бейляганского района Амирзаде Фарид Фахри оглу и Ибрагимов Физули Садраддин оглу.

    Пострадавшие были госпитализированы в Физулинскую районную центральную больницу.

    По факту проводится расследование.

    ДТП Физулинский район травмы
    Füzulidə yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Последние новости

    00:24

    В серьезном ДТП в Физули пострадали четыре человека

    Происшествия
    00:17

    Сборная Азербайджана заняла второе место на чемпионате мира по борьбе в Хорватии

    Индивидуальные
    00:08
    Фото

    Азербайджанские теннисисты завоевали пять медалей на международном турнире в Батуми

    Индивидуальные
    23:49

    Bild: В ФРГ вырос спрос на строительство частных бункеров после инцидента с БПЛА

    Другие страны
    23:31

    Португалия официально признала Государство Палестина

    Другие страны
    23:10
    Фото
    Видео

    Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    В регионе
    22:53

    Женская сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекорд

    Командные
    22:37

    В Германии наблюдается резкое падение экспорта

    Другие страны
    22:19

    ЦАХАЛ: Более 550 тыс. жителей покинули город Газу

    Другие страны
    Лента новостей