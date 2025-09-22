В серьезном ДТП в Физули пострадали четыре человека

В дорожно-транспортном происшествии в селе Юхары Яглывенд Физулинского района пострадали четыре человека.

Как сообщает карабахское бюро Report, при столкновении автомобилей Kia и Mercedes травмы различной степени тяжести получили жительница села Бала Бахманли Ниязова Кюбра Орудж гызы, житель села Боюк Бахманли Мирзаев Джавид Кёроглу оглу, а также жители села Первый Шахсевен Бейляганского района Амирзаде Фарид Фахри оглу и Ибрагимов Физули Садраддин оглу.

Пострадавшие были госпитализированы в Физулинскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.