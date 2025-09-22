В серьезном ДТП в Физули пострадали четыре человека
Происшествия
- 22 сентября, 2025
- 00:24
В дорожно-транспортном происшествии в селе Юхары Яглывенд Физулинского района пострадали четыре человека.
Как сообщает карабахское бюро Report, при столкновении автомобилей Kia и Mercedes травмы различной степени тяжести получили жительница села Бала Бахманли Ниязова Кюбра Орудж гызы, житель села Боюк Бахманли Мирзаев Джавид Кёроглу оглу, а также жители села Первый Шахсевен Бейляганского района Амирзаде Фарид Фахри оглу и Ибрагимов Физули Садраддин оглу.
Пострадавшие были госпитализированы в Физулинскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование.
Последние новости
00:24
В серьезном ДТП в Физули пострадали четыре человекаПроисшествия
00:17
Сборная Азербайджана заняла второе место на чемпионате мира по борьбе в ХорватииИндивидуальные
00:08
Фото
Азербайджанские теннисисты завоевали пять медалей на международном турнире в БатумиИндивидуальные
23:49
Bild: В ФРГ вырос спрос на строительство частных бункеров после инцидента с БПЛАДругие страны
23:31
Португалия официально признала Государство ПалестинаДругие страны
23:10
Фото
Видео
Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООНВ регионе
22:53
Женская сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекордКомандные
22:37
В Германии наблюдается резкое падение экспортаДругие страны
22:19