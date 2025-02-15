В серьезном ДТП на трассе Баку-Губа пострадали четыре иностранца

На трассе Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четверо иностранных граждан.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги в Хызинском районе.
В результате столкновения двух автомобилей пострадали граждане Пакистана Тарик Расул, 1991 г.р., Гайюм Абдул Мохамедхасан (1986), Шариф Имран Мохамед Рамазан (1987) и Али Нияз Алиширхан (1995).
Пострадавшие были доставлены в Сумгайытскую больницу скорой помощи.
По факту ведется расследование.