В серьезном ДТП на трассе Баку-Губа пострадали четыре иностранца

На трассе Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали четверо иностранных граждан.

На трассе Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четверо иностранных граждан.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке дороги в Хызинском районе.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали граждане Пакистана Тарик Расул, 1991 г.р., Гайюм Абдул Мохамедхасан (1986), Шариф Имран Мохамед Рамазан (1987) и Али Нияз Алиширхан (1995).

Пострадавшие были доставлены в Сумгайытскую больницу скорой помощи.

По факту ведется расследование.