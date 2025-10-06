В сентябре задержаны 26 человек за нарушение госграницы Азербайджана, 22 из них – иностранцы

В сентябре за нарушение государственной границы были задержаны 26 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​пресс-центр Государственной пограничной службы.

Среди них 4 граждан Азербайджана, 8 - Ирана, 3 - Алжира, 3 - Афганистана, 2 - Пакистана, 2 - Ирака, 2 - Таджикистана, 1 - России, 1 - Марокко.

В результате мер по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 4 человека, пытавшиеся пересечь государственную границу с поддельными документами.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 578 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью задержаны и переданы соответствующим органам 334 человека, находившиеся в розыске правоохранительными органами, предотвращен выезд из страны 645 человек, которым запрещено покидать страну, и въезд в страну 59 человек, которым запрещен въезд.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств изъято и выведено из оборота 685 кг 575 г наркотических средств, 5 960 сильнодействующих наркосодержащих таблеток.

В результате мер по борьбе с контрабандной деятельностью обнаружены и изъяты контрабандные товары на сумму 8 млн 629 тыс. 755 манатов, в том числе лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.