В селе Гаха выпал град - ВИДЕО

​В селе Гаха выпал град - ВИДЕО

4 июня, 2020 03:47

https://report.az/storage/news/b71a501e3b26400704dcddab7f7c9b2d/d9395052-82b5-419e-b757-23c66760f526_292.jpg Вчера на территории Гахского района погода резко изменилась. Как передает северо-западное бюро Report, в село Алмалы выпал град. Град длился ок. 5 минут, его диаметр составлял 5-20 мм. Жители села сообщили, что град не причинил вреда жилым домам.

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