​В селе Гаха выпал град - ВИДЕО

Вчера на территории Гахского района погода резко изменилась.
Как передает северо-западное бюро Report, в село Алмалы выпал град.
Град длился ок. 5 минут, его диаметр составлял 5-20 мм. Жители села сообщили, что град не причинил вреда жилым домам.
Вчера на территории Гахского района погода резко изменилась.
Как передает северо-западное бюро Report, в село Алмалы выпал град.
Град длился ок. 5 минут, его диаметр составлял 5-20 мм. Жители села сообщили, что град не причинил вреда жилым домам.
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