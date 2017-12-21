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    В Самухе автомобиль врезался в заграждение, есть пострадавший

    По факту ведется следствие

    Самух. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошла автомобильная авария.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Институт.

    Так, вышедший из под управления автомобиль врезался в дорожное заграждение. В результате двое получили телесные повреждения различной степени тяжести. Одна из них, жительница поселка Институт, Хагигат Гасанхан гызы Эминова 1958 г.р. Она была доставлена в больницу. Другому пострадавшему была оказана амбулаторная помощь.

    По факту ведется следствие. 

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